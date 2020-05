Bittmann: Sind eine richtig geile Truppe geworden

Der Fußball-B-Ligist SV Rohrhof II und Trainer Daniel Bittmann haben Nägel mit Köpfen gemacht und die weitere Zusammenarbeit besiegelt.

„Wir sind eine richtig geile Truppe geworden, mit der es echt Spaß macht, zusammenzuarbeiten“, verdeutlicht Bittmann die Motive seiner Vertragsverlängerung. Zwar blieb die Mannschaft in der derzeit unterbrochenen Saison hinter den eigenen Erwartungen zurück, in die einstelligen Tabellenregionen vorzustoßen, zurück. Doch Bittmann weiß um die Arbeit, die sein Team geleitet hat. „Klar wissen wir, dass wir von der Qualität her nicht den besten Kader haben, jedoch haben sich die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel schwer gegen uns getan“, resümiert Bittmann die bisher ausgetragenen 17 Begegnungen. „Leider haben wir diese Spiele knapp verloren. Und trotz unseres bescheidenen Tabellenplatzes ist die Stimmung wahnsinnig positiv.“ Beispiele für die Aussage Bittmanns sind insbesondere die Partien gegen Spitzenreiter TSV Neckarau II (1:2) oder Verfolger VfL Kurpfalz Neckarau II (2:3), wo man beide Male an einem Punktgewinn schnupperte. Schließlich ging es in dieser Spielzeit auch darum, den neuen Akteuren, die teilweise in der C-Jugend bereits aufgehört hatten und nun reaktiviert wurden, den Ligafußball wieder einzuflößen. „Sie haben natürlich sehr viel Nachholbedarf“, bestätigt Bittmann, ist aber von der mittelfristigen Entwicklung überzeugt. „Mein Ziel ist, dass wir noch weiter zusammenwachsen und uns fußballerisch und taktisch verbessern.“ Wenn das angepackt ist, soll dann auch das eingangs ausgegebene Saisonziel, ein einstelliger Tabellenplatz, angepeilt werden. Besser werden muss dann auch die Heimbilanz. In dieser Saison gab es in neun Partien auf heimischem Geläuf nur zwei Siege. / wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020