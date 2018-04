Anzeige

Mit 30:25 (15:14) bezwang die HG Oftersheim/Schwetzingen Drittliga-Absteiger SG Köndringen/Teningen bei ihrem letzten Heimspiel der ablaufenden Handball-Saison. Spätestens als Torwart Daniel Unser seinen zweiten Siebenmeter nicht nur abwehrte, sondern sogar fing (21:20/43.) standen die Zeichen auf Sieg.

„Al“ Unser, der langjährige Kapitän, stand dann auch bei der emotionalen Verabschiedung der abgehenden Spieler im Mittelpunkt und hatte sich auch etwas Feuchtigkeit aus dem Gesicht zu entfernen. Seine Vorderleute in Person von Daniel Hideg (gewann die Zuschauerwahl zum Spieler des Jahres vor Unser und Lukas Sauer) und Niklas Krämer legten in Unterzahl auf 23:20 vor und ließen sich in der Folge nicht beirren.

Der Hausherr hatte dem Gast gleich zu Beginn mit 6:1 eine dickes Brett mitgegeben, dass dieser allerdings recht schnell wieder durchbohrte. Somit kam es zu der von HG-Trainer Holger Löhr erwarteten „Begegnung auf Augenhöhe“. Doch trotz erfolgreicher Aufholphase wirkte Gäste-Coach Ole Andersen alles andere als zufrieden. Nach gut 20 Minuten beorderte er mit Axel Simak einen Feldspieler ins Tor.