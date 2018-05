Anzeige

Heidergott strebt 200. Tor an

Mit Werder Bremen kommt eine der angriffsfreudigsten und torhungrigsten Mannschaften nach Ketsch. In 26 Spielen hat Bremen 744 Tore erzielt, während es die Bären „nur“ auf 704 Treffer brachten. Mit Merle Heidergott stellt Bremen die Dritte in der Torjägerliste, die in der heutigen Partie ihren 200. Torerfolg anstrebt (bei bislang 196 Toren). Aber auch Ketsch muss sich hier nicht verstecken. Saskia Fackel (153) und Carmen Moser (152) belegen in dieser Statistik den siebten und achten Rang, wobei Carmen Moser mit 141 Toren aus dem Spiel heraus (ohne Siebenmeter) noch weiter vorne platziert ist.

Im vergangenen Spiel in Herrenberg hielten die Bären sehr gut mit, mussten sich aber am Ende mit einem Tor geschlagen geben. Bremen kommt mit der Empfehlung eines 33:23-Sieges über die Trierer Miezen, kurioserweise das gleiche Ergebnis wie im Januar gegen die Bären. Kate Schneider probierte in Herrenberg mehrere Varianten aus und man darf gespannt sein, mit wie sie ihre Mannschaft gegen Bremen auf die Platte schicken wird. Dazu die junge Trainerin: „Bremen macht in jedem Spiel ordentlich Dampf, da werden wir sehr gefordert sein, um unseren Fans einen Sieg zu bieten.“

