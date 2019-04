Blick über die Saison hinaus

Mit einem 4:1 beim SC Rot-Weiß Rheinau II hat der VfL Hockenheim einen in der Höhe überraschend klaren Auswärtserfolg eingefahren.

„Es war so dominant, wie es sich liest. Lediglich unsere Chancenverwertung hätte noch etwas besser sein können“, findet VfL-Trainer trotz des Sieges noch das sprichwörtliche Haar in der Suppe. Zwar ist der VfL Hockenheim von seinem Vorjahreserfolg, der Vizemeisterschaft, weit entfernt, dennoch hat Zahn den Status quo akzeptiert. „Wir werden wohl zwischen Platz fünf und sieben rauskommen“, sagt er. Der Blick bei den Rennstädtern schweift allerdings schon über das Saisonende hinaus. Zahn bastelt bereits eifrig an seinem neuen Kader, um in der nächsten Saison einen neuen Angriff zu wagen. Nick Schlegel beginnt derzeit nach seinem Kreuzbandriss wieder vorsichtig mit dem Training. „Jakob Salzmann wird nächsten Monat fit sein und zwei Neue werden zu dem bestehenden Kader, der so zusammenbleibt, dazustoßen“, kündigt Zahn an.

Eine erste Standortbestimmung bietet nun die Partie gegen den SC 08 Reilingen II, der nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen die TSG Eintracht Plankstadt II kurzzeitig zu Platz eins abreißen lassen musste. „Die Jungs müssen um jeden Meter fighten und unser Spiel durchbringen“, fordert Zahn. Mit Artemi Chodakow (Sperre) und Michel Darscht (Urlaub) muss der VfL-Coach zwei etatmäßige Verteidiger ersetzen. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.04.2019