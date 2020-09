Böse Klatsche für Reilingen

Der FV 08 Hockenheim und der KSC Schwetzingen haben im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga für die ersten Zähler gesorgt und sich am vierten Spieltag jeweils mit einem Remis aus der Affäre gezogen. Der SC 08 Reilingen ging gegen eine mit Verbandsliga-Akteuren veränderte Mannschaft des VfR Mannheim II mit nahezu einem Dutzend Gegentreffer unter.

VfR MA II – Reilingen 11:0 (6:0)

Nach drei Auftaktniederlagen zeigte der mit einigen Verbandsliga-Akteuren verstärkte VfR Mannheim ein anderes Gesicht, bescherte dem SC 08 Reilingen einen gebrauchten Tag und zeigte sich absolut gnadenlos. Rafael Sanchez (15., 52., 82.) und Leon Ono (26., 31., 37.) trafen jeweils dreimal. Dean Achstetter (14.), Gezim Beqiri (42.), Leon Ampadu Wiafe (68.) und Can Özgün (84. und 90.+1) zeichneten für die weiteren Treffer verantwortlich.

KSC – Gartenstadt II 1:1 (1:0)

Der KSC war in der ersten Halbzeit die klar dominierende Mannschaft. Durch einen langen Ball auf Rauf Nuradin Mustafa gingen die Schwetzinger in der 15.Minute in Führung. Danach verpassten es die Hausherren, eine klare Führung herauszuschießen. Auch nach dem Seitenwechsel hatte der KSC Chancen, den Sack zuzumachen, hielt den Gegner so aber im Spiel. Folgerichtig wurde Gartenstadt mutiger und nutzte in der 78.Minute einen KSC-Fehler durch Luca Augustin zum Ausgleichstreffer. Unterm Strich war die Punkteteilung für Schwetzingen nach dem Spielverlauf zu wenig. wy

Enosis MA – Plankstadt 3:0 (0:0)

Den Zuschauern wurde eine kampfbetonte Partie geboten, in der sich beide Mannschaften schwer taten, sich Chancen zu erarbeiten. Folgerichtig ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Die Gäste aus Plankstadt verpassten es, die erste große Torchance zu nutzen. Enosis hingegen nutzte einen individuellen Fehler zum eigenen Führungstreffer von Kyriakos Papadopoulos (65.). Die Gastgeber spielten es nun routiniert zu Ende. Die TSG machte hinten auf und musste noch die Gegentreffer zwei und drei durch Ahmed Alsalih (85.) und Gerard Dabla (89.) hinnehmen. wy

Hemsbach – Hockenheim 3:3 (2:1)

In einem fairen Spiel kam die SG Hemsbach zu einem glücklichen Unentschieden. Denn der FV 08 Hockenheim wurde nach der Pause immer besser und hätte einen „Dreier“ verdient gehabt. Nach dem 1:0 und dem 2:0 (9. und 30.) durch Kajally Nije war es Jannis Büchner (45.), der den 2:1-Pausenstand herstellte. Nach dem Wechsel dauerte es lange, bis Fofana Pa Malick das 3:1 (79.) besorgte. Die Hockenheimer antworteten mit dem 3:2 (83.) durch Julian Maier und dem 3:3 (89.) von Maximilian Maier. Nach drei Niederlagen war es der erste Punktgewinn für die Gäste, die auf dem vorletzten Platz in der Tabelle geführt werden.

