Bootstour für HSV-Fans organisiert

Zwischen dem SV Sandhausen und dem Hamburger SV besteht eine ganz besondere Verbindung – und das nicht nur wegen des Wechsels von Publikumsliebling Dennis Diekmeier.

Verdeutlicht wird die Freundschaft der beiden Vereine mit Fan-Plakaten, die die SVS-Verantwortlichen inzwischen zum zweiten Mal in der Hansestadt haben aufhängen lassen. Darauf ist Diekmeier mit einem Fanschal, beiden Wappen und die Aufschrift: „Eine geile Verbindung“ zu sehen. Aber es gibt im Vorfeld des Zweitligaduells am Sonntag noch eine weitere besondere Aktion zwischen beiden Fangruppierungen. Unter dem Motto „Von Fans für Fans“ laden die Schwarz-Weißen die Anhängerschaft des HSV am Samstag auf ein angemietetes Schiff ein, um ihnen „die Schönheiten der Region vom Wasser aus zu zeigen“, heißt es in der Pressemitteilung. Schon beim Auswärtsspiel in Hamburg gab es ein ähnliches Event, als HSV-Fans den Gästen eine Rundfahrt auf der Elbe spendierten.

Treffpunkt ist am Samstag um 17.15 Uhr am Bahnhof in Sandhausen. Um 18 Uhr geht es dann vom Heidelberger Bismarckplatz auf einen Weihnachtsmarkt und um 20.15 Uhr legt das Schiff am Neckar ab. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist per Mail bei Timm.Merten@svs1916.de möglich. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.12.2019