Am zweiten Tag in Amsterdam konnten die Gäste bei einer Grachtenfahrt am Vormittag nun die Innenstadt und ein Stück des Hafens sehen. Eine nahezu endlos erscheinende Abfolge von Sehenswürdigkeiten reihte sich aneinander. Anschließend bestand Gelegenheit, mit der Straßenbahn in die Innenstadt zu fahren und nun Amsterdam zu Fuß zu erkunden. Leidseplein und Koningsplein (Blumenmarkt) sowie die Altstadt waren die Ziele.

Erholung in Haarlem

Den Abschluss fand die Reise nach Holland in dem beschaulichen Städtchen Haarlem. Wie schon in Leiden führte der Stadtrundgang zu den Sehenswürdigkeiten. Die Stadt, die von ihrem berühmte Sohn Frans Hals oft gemalt wurde, offenbarte sich den Besuchern mit einem eigenen, ruhigen Charakter, der sich von der Betriebsamkeit in Amsterdam deutlich unterschied. Und so konnte die Reisegruppe ihre Fahrt mit kontrastreichen und vielfältigen Eindrücken beschließen. zg

