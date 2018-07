Anzeige

In der Sommerpause werden auch regelmäßig die Klassifizierungen der Schiedsrichter in den Verbänden überprüft und neu geordnet. Das derzeitige Aushängeschild aus dem Mannheimer Fußballkreis ist weiterhin Sonja Kuttelwascher, die in der eingleisigen 2. Frauen-Bundesliga pfeifen und zudem in der Frauen-Bundesliga an der Linie stehen darf.

Auch in der Oberliga Baden-Württemberg der Herren darf Kuttelwascher Spiele leiten. „Sonja arbeitet zielstrebig und entwickelt sich von Jahr zu Jahr“, freut sich auch Ivo Leonhardt, Vorsitzender des Kreis-Schiedsrichter-Ausschusses, „eine absolute Top-Schiedsrichterin“.

In diesem erlesenen Kreis von insgesamt 30 Oberliga-Unparteiischen sind aus dem Fußballkreis Mannheim weiterhin Dennis Boyette (Schwetzingen) und Sascha Kief (Reilingen) vertreten. Der 24-Jährige Boyette war bereits mit 16 Jahren in der Landesliga und geht nun in seine vierte Oberliga-Saison. „Er hat sich im Laufe der Jahre Respekt erarbeitet und ist charakterlich unheimlich gewachsen“, so Leonhardt. Kief kam in der vergangenen Saison aufgrund einer langen Erkrankung auf nur zwei Oberliga-Partien und startet jetzt in seine zweite Saison in dieser Spielklasse. „Er ist unser größtes Schiedsrichter-Talent und hätte es verdient, endlich Vollgas geben zu können“, drückt Leonhardt dem Senkrechtstarter die Daumen.