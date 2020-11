Breites Spektrum im Bildungsprogramm

Alle Vereine erhalten in diesen Tagen das neue Bildungsprogramm des Badischen Sportbunds Nord (BSB) per Post. Es ist zudem ab sofort auch online verfügbar. Mit Aus- und Fortbildungen in der Sportpraxis sowie Seminaren, Kurzschulungen und Kontakttreffen im Bereich Führung und Management sowie verschiedenen Bildungsangeboten der Badischen Sportjugend sowie im Bundesprogramm Integration durch Sport steht für alle im Verein tätigen Personen ein breites Spektrum an Bildungsformaten zur Verfügung.

Alle Bildungsformate finden entweder als Präsenzveranstaltung oder im digitalen Seminarraum statt. Anmeldungen sind direkt über das Veranstaltungsportal möglich, Zugangsdaten sind hierzu nicht erforderlich. Weitere Online-Formate werden in Kürze ergänzt und das Angebot während des Jahres stetig erweitert. zg

Info: Anmeldungen über das Veranstaltungsportal unter www.badischer-sportbund.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.11.2020