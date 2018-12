Brenner behält die Nerven

Eishockey-Regionalligist ECE Eppelheim steht nach einem Doppespieltag mit ausgeglichener Bilanz da. Tore von Dominik Dech und Roman Gottschalk waren beim EHC Freiburg II am Ende zu wenig. Die Kurpfälzer unterlagen 2:3 (0:3, 2:0, 0:0). Besser lief es vor stimmungsvoller heimischer Kulisse mit 350 Zuschauern dann gegen den ESC Hügelheim. Da gewann der ECE nach Treffern von Sebastian Bohr, Cedric Striepeke und Tim Brenner mit 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) im Shoot-Out.

Eppelheim bot bei Aufsteiger Freiburg fast seinen kompletten Kader auf, während dieser erwartungsgemäß mit Spielern aus dem DEL2-Team verstärkt war. Doch von Beginn an rissen die Gäste das Spiel an sich, während die Hausherren sich auf schnelles, teils schnörkelloses Konterspiel beschränkten, was dem ECE vor allem zu Beginn Probleme bereitete. Auch Leon Meder, der EHC-Goalie, der letztlich zum Matchwinner avancierte, war ein Spielverderber in den Augen der Eppelheimer Angreifer, die sich eigentlich zahlreiche hochprozentige Chancen erspielten. Doch im ersten Powerplay ging Freiburg in Führung (10.) und legte nur 90 Sekunden später nach. Eppelheim drängte zwar auf den Ausgleich wurde aber kurios ausgebremst. Denn plötzlich ertönte fälschlicherweise die Stadionhupe, wonach beide Teams irritiert das Spiel einstellten. Der Schiedsrichter ließ jedoch weiterlaufen und Freiburg reagierte schneller: 3:0. Alle Proteste halfen nichts.

Chancenausbeute eher mager

Das Topspiel gegen Hügelsheim hatte mit Abpfiff nur Gewinner. Das Publikum hatte einen packenden Fight gesehen, der ECE den Sieg in der Tasche und der ESC mit dem Punktgewinn die Tabellenführung erreicht – gleichauf mit den Kurpfälzern. Auch hier stellten die „Eisbären“ zu Beginn das offensiv aktivere Team und kassierten hinten gleich den ersten Gegentreffer (3.). Dann wurden die Gäste zunächst intensiv bedrängt, auch nach dem postwendenden Ausgleich (6.). Doch erneut war die Chanchenausbeute eher mangelhaft zu nennen, der gegnerische Keeper war einfach zu dominant. Dann traf jedoch Striepeke (40.) und im folgenden hochklassigen Schlagabtausch kam der ESC noch zum verdienten Ausgleich (46.). In der Nachspielzeit behielt dann Rückkehrer Tim Brenner die Nerven und vollstreckte gegen seinen ehemaligen Teamkollegen zum Sieg. sz/zg

