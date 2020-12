Brücke im Park als guter Trainingsort

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr konnten die Hockenheimer DJK-Leichtathleten wieder unter Einschränkungen in Kleingruppen auf dem DJK-Sportgelände trainieren. Seit 2. November ist der Betrieb erneut auf Eis gelegt und die Athleten müssen sich überwiegend alleine fit halten. Der Austausch mit Trainingsplänen und Anregungen findet aufgrund der Kontaktbeschränkung allenfalls über Whatsapp statt.

Dreimal wöchentlich wird für zwei Stunden der vereinseigene Sportplatz geöffnet, sodass zumindest immer zwei DJK-Athleten der Leistungsgruppe nach dem Programm des Trainerteams die Vorteile der Tartanbahn nutzen können. Für Sprint- und Techniktraining ist die Kunststoffanlage nun mal besser geeignet als Waldboden oder Straßenbelag. Die Öffnungen der Sportplätze für Individualsport sind in der Region ganz unterschiedlich geregelt. In manchen Städten und Gemeinden sind die Sportanlagen ganz gesperrt und in anderen Städten und Gemeinden dürfen gleichzeitig mehrere Zweiergruppen auf einem Platz trainieren, sofern die Abstandsregeln eingehalten werden.

„Aufgrund der Hockenheimer ,Zweierregelung’ bleiben derzeit vor allem die jüngeren Nachwuchssportler auf der Strecke. Bei der Altersklasse unter 14 Jahren sind die Eltern gefordert, damit der Trainingsrückstand nicht allzu groß wird und die Motivation für die Zeit nach dem Lockdown erhalten bleibt. „Zum Glück haben wir bei der DJK viele sportbegeisterte Eltern in unseren Reihen“, betont das Trainerteam mit Stolz.

Abwechslung beim Bergauflauf

Mit der Brücke im Gartenschaupark haben die DJK-Leichtathleten zumindest noch einen optimalen Ausweichort für spezielle Trainingseinheiten gefunden. Hier bieten sich Treppen- und Bergaufläufe bestens an. „Der Weg ist gut beleuchtet und abends wenig frequentiert, so dass es Spaß macht, mal in einem anderen Ambiente zu trainieren“, sind sich der 17-jährige DJK-Sprinter Christian Klee und die 14-jährige Mittelstreckenspezialistin Juli Wollschläger einig, die hier eine Abwechslung zum Sportplatz- und zum Waldtraining sehen.

Bei jeglicher Witterung halten sich so unter anderem auch noch Nico Kief und Emily Schulz nach den Vorgaben der Trainer in Form. „Besser als nichts oder nur alleine“, berichten die beiden DJK-Dreispringer, die gern den DJK-Sportplatz nutzen, um ein Sprungkrafttraining zu absolvieren. Die Leichtathleten der DJK tun alles, um im nächsten Jahr bei hoffentlich wieder stattfindenden Wettkämpfen fit zu sein. Die Hallensaison wird allerdings wohl eher ausfallen müssen.

Es ist momentan jedenfalls keine leichte Aufgabe für Athleten und Trainer, es bedarf einiges an Disziplin, um sich unter diesen widrigen Bedingungen zu motivieren und regelmäßig zu trainieren. Die Gemeinschaft mit den anderen Sportkameraden der Gruppen fehle dabei natürlich am meisten, bedauern die DJK-Cracks.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020