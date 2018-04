Anzeige

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte holte der FV Brühl im Spiel der Fußball-Landesliga gegen den Tabellennachbarn aus Mühlhausen ein 2:2 (0:1).

Nach zehn Minuten verzeichnete der FVB die erste Möglichkeit. Markus Schulze setzte sich auf der linken Außenbahn durch, fand aber letztlich in der Mitte keinen Abnehmer. Auf der rechten Seite war es Patrick Greulich, der sich in Szene setzte, aber auch dieser Angriff verpuffte letztendlich (12.).

FVB: Tanyeri – Schulze, Lehr, Gabauer, Diederichs, Wallerus (60. Sarr), Hoffmann, Böckli, Szarka (54. Geist), Greulich, Morscheid (60. Heuberger). FCM: Brenzinger - Yilmaz, Blank (89. Rotter), Frank, Amallah, Becker, Kretz, Scheurer, Wöhr, Neidig, Rohm. Torfolge: 0:1 Scheurer (19.), 0:2 Kretz (52.), 1:2 Schulze (63.), 2:2 Lehr (80.). Beste Spieler: Lehr – Scheurer.

Mangelnde Laufbereitschaft

Das Brühler Spiel war in der Folge von mangelnder Laufbereitschaft geprägt, der ballführende Spieler fand zu oft keine Anspielstation. Die Gäste störten den Spielaufbau des FVB früh und gingen in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Sven Scheurer setzte sich im Strafraum durch und ließ Brühls Keeper Deniz Tanyeri keine Abwehrmöglichkeit. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte sich Mühlheims bester Akteur Sven Scheurer erneut in Szene, Tanyeri verhinderte einen weiteren Treffer vor der Pause.