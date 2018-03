Anzeige

So langsam müssen sich die Handballerinnen vom Oberligisten HSG St. Leon/Reilingen etwas einfallen lassen, sonst werden sie im Klassement weiter durchgereicht. Beim Vorletzten TuS Ottenheim in der Ortenau (Samstag, 18 Uhr) sollte dazu die Chance bestehen. An der kämpferischen Einstellung war bei der HSG zuletzt nichts zu bemängeln. Auch die Schwanauer Spielerinnen haben schon bewiesen, dass sie sich nicht ohne Gegenwehr ergeben.

Noch mehr als letzte Woche gegen die HG Königshofen/Sachsenflur ist Badenligist TV Brühl nun gegen Schlusslicht TG Neureut in der Favoritenrolle. Vom Papier her sicher eine lösbare Aufgabe für die spielerisch bessere Mannschaft, schon im Hinspiel gab es einen 26:21-Erfolg, aber die TG steht mit dem Rücken zur Wand und wird alles daransetzen, unter anderem diese Partie zu gewinnen, um dem drohenden Abstieg noch zu entgehen.

Brühl ist jedenfalls gewarnt, darf sich dabei nicht auf den Lorbeeren der letzten Spiele ausruhen. Alles andere als ein Sieg wäre eine herbe Enttäuschung. Da ist die Rolle für den Lokalrivalen HG Oftersheim/Schwetzingen etwas anders gestaltet. Klar, der Dritte fährt zum Vorletzten, eben jener HG Königshofen/Sachsenflur (Sonntag, 15.30 Uhr), und ist bislang auswärts ohne Niederlage.