Wer ein hervorragendes Spiel und die stehenden Beifallstürme der Brühler Anhänger gesehen hat, wusste, was und wem die Stunde geschlagen hat. Die TVB-Handballerinnen, seit Wochen schon in bestechender Form, legten gleich mehrere Schippen drauf und gewannen mit einer großen Portion Leidenschaft gegen das Ausnahmeteam der Badenliga, Spitzenreiter SG Nußloch, verdient 28:24 (13:14). Trainer Franz-Josef Höly hatte vor der Begegnung noch gemutmaßt, dass seine Mädels den Gegner nur mit einer Topleistung ärgern könnten – eine verkraftbare Fehleinschätzung.

Brühl begann wie die sprichwörtliche Feuerwehr. Kerstin Siebenlist und gleich dreimal die wiederum überragende Maike Renkert legten ein beeindruckendes 4:0 vor. Die nicht sattelfeste SGN-Abwehr bekam auch im weiteren Verlauf die schnellen und quirligen TVB-Spitzen nie so richtig in den Griff. Aber Brühls technische Fehler hielten die Gäste lange im Spiel (10:13, 15:17) bis hin zum 19:19 (39.). Aber das Glanzstück war die Brühler 5:1-Deckung, die schnelle Angriffe meist unterband. Mit unglaublich viel Laufbereitschaft, rechtzeitigem Herausrücken und Übergeben machten sie dem SGN-Angriff das Leben ungewohnt schwer. So erzielte beispielsweise Dauertorschützin Tara Beckenbach nicht einen einzigen Treffer aus dem Spiel heraus,

Nußloch zeigte sich zwar lange von der heftigen Gegenwehr unbeeindruckt, aber seine erfolgsverwöhnte Offensive war nicht mehr in der Lage, die TVB-Abwehr so in Verlegenheit zu bringen, um die Partie wunschgemäß fortzuführen. Die Vorentscheidung fiel, als dem mittlerweile entfesselt aufspielenden TVB drei Tore in Folge jeweils nach starken Kombinationen gelangen (22:19). Jetzt wirkte die SGN angekratzt und nervös, erste technische Fehler traten auf und Notwürfe bei angezeigtem Zeitspiel waren die Folge, während der TVB weiter mit Ruhe zu Werke ging. Sandra Lauerwald im Kasten hielt dabei nahezu fehlerlos und entschärfte etliche Großchancen.