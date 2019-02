Brühl knapp gescheitert

Gut gespielt, hervorragend gekämpft, dem Favoriten alles abverlangt und am Ende doch knapp verloren, so die Gemütslage der Brühler Landesliga-Handballer nach dem 26:27 (14:12) gegen Großsachsen II. Die Partie lebte von 60 spannenden Minuten, in der niemand der zahlreichen Zuschauer einen Sieger hätte vorausahnen wollen. So spielerisch dicht begegneten sich beide Teams, wobei die Hausherren bis zur 57. Minute den kleinen Vorteil hatten, bis zu dieser Zeitspanne immer vorne gelegen zu haben, die routinierten Gäste es aber genau so verstanden, die Rückstände stets wettzumachen.

Die Brühler hatten sich absolut nichts vorzuwerfen, spielten couragiert nach vorne und verteidigten mit allem, was sie hatten. Gegentore gegen die spielstarke Germania waren nicht zu vermeiden, aber die Gäste scheiterten oft am überragenden Robin Faulhaber im TVB-Kasten, der eine fehlerlose Partie ablieferte und sein Team mit seinen unzähligen Paraden im Spiel hielt. Nach ausgeglichenem Beginn eroberten sich die Gastgeber nach 15 Minuten erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung (7:5, 10:8 und 13:11). Zu Beginn der zweiten Halbzeit legten die Brühler einen Blitzstart hin, der sie auf fünf Tore davonziehen ließ (19:14). Da allerdings erst sechs Minuten gespielt waren, war das noch keine Vorentscheidung, denn die Gäste blieben ruhig und verkürzten den Abstand bis auf ein Tor (19:20).

Winzigkeiten entscheiden

Beide Mannschaften warfen alles in die Waagschale, drei Minuten vor dem Ende der Partie hieß es 23:23, bevor die Gäste zum ersten Mal in Führung gingen. Einmal vorne gaben sie den minimalen Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Winzige Kleinigkeiten entschieden, Brühl hatte das Glück nicht gepachtet. Am Ende standen sie mit leeren Händen da, Großsachsen gewann. Überschattet wurde die faire Partie – es gab insgesamt nur fünf Zeitstrafen – von einer schweren Schulterverletzung von TVG-Akteur Jannik Hauser Sekunden vor Schluss, der zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

TVB: Faulhaber (1), Ausäderer; Gaisbauer (6), Lüthke (2), O. Palme, Gaa (2), Schuhmacher, Schwab (3), J. Kraft (1), Noske (7/1), Dederichs (1), Häusler, Diehl (3). ako

