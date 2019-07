Brühler B-Jugend holt den Staffelsieg

Mit sechs Siegen aus sechs Spielen sowie einem Torverhältnis von 42:8 Treffern hat sich die B-Jugend des FV Brühl die Staffelmeisterschaft in der Kreisliga-Staffel 3 gesichert. „Die Anzahl der geschossenen Tore pro Spiel sprechen für sich“, hat Trainer Michael Schmitt die Offensivstärke des Teams als Faustpfand ausgemacht. „Auch gegen tiefstehende Gegner wurden in jeder Partie spielerische Lösungen gefunden, um zum Torerfolg zu kommen.“ Bester Torschütze war Alessandro Santos Insua, der alleine mehr als ein Viertel der Brühler Treffer erzielt hat. Der höchste Saisonsieg gelang just am letzten Spieltag, als der MFC Phönix Mannheim mit sage und schreibe 15:1 nach Hause geschickt wurde. Ein weiteres Plus der Mannschaft war der ausgeprägte Hang zur Disziplin. So schaffte es die Elf von Trainer Schmitt, in allen Begegnungen ohne Zeitstrafe oder Platzverweisen auszukommen. Im Schlussklassement wurde der SC Olympia Neulußheim mit 4:1 besiegt und auf Rang zwei verwiesen. Die Spvgg 06 Ketsch, die die Brühler mit 4:2 bezwangen, landete auf dem dritten Platz.

Auf dem Bild sind stehend von links nach rechts: Elias Geier, Julien Patsch, Bonito Koffi-Gui, Niklas Trump, Kevin Dörr, Tarik Lechner, Martin Himmes, Julian Nordheim. Knieend von links nach rechts: Simon Walter, Matteo Mitsch, Tamino Lechner, Kristijan Martinovic, Alessandro Santos Insua. Es fehlen auf dem Bild: Enes Kocer, Moritz Könn. wy/Bild: Fischer

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 11.07.2019