Brühler Elf will Lauf fortsetzen

Noch einmal alle Kräfte mobilisieren, heißt es bei den vier Vertretern der Fußball-Landesliga aus unserem Verbreitungsgebiet. Der letzte Spieltag vor der Winterpause steht an und der hat es noch einmal in sich.

Der FV Brühl hat die ambitionierte Mannschaft des ASC Neuenheim zu Gast, der Spvgg 06 Ketsch steht zeitgleich (Samstag, 14 Uhr) beim TSV Kürnbach eine heikle Auswärtsaufgabe bevor, die TSG Eintracht Plankstadt tritt am Sonntag um 14 Uhr beim Klassenprimus SV Waldhof II an und die SG ASV/DJK Eppelheim empfängt FC Türkspor Mannheim.

Plankstadt hat mit der Auswärtsaufgabe beim souveränen Spitzenreiter der Liga sicherlich den stärksten Gegner vor der Brust. „Waldhof hat die Qualität, jeden Gegner zu schlagen, egal ob er sich defensiv oder offensiv verhält. In jedem Mannschaftsteil sind Spieler, die jede Situation lösen können. Herausragend dabei Dennis Franzin und Darnell Hill in der Offensive“, sagt TSG Eintracht-Trainer Moses Kopotz. „Mit einem Punkt wären wir zufrieden und würden ihn feiern wie einen Sieg. Ähnlich wie Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel beim 3:3-Unentschieden bei Bayern München“, bemerkt Kopotz, der weiter auf Marcel Pfau, Mike Blumhardt sowie Arben Azemi verletzungsbedingt verzichten muss.

Brühl hatte im Spiel gegen FT Kirchheim bereits einen deutlichen 5:1-Vorsprung herausgeschossen. Doch am Ende musste gezittert werden, denn die Gäste kamen noch auf 4:5 heran. Der FVB hat in den letzten fünf Begegnungen vier gewonnen und möchte den guten Lauf auch gegen Neuenheim fortsetzen. „Für mich zählt der ASC zu den Kandidaten für die ersten beiden Plätze. Die Gäste sind von der Papierform sehr stark besetzt und gehen als klarer Favorit ins Spiel“, sagt FVB-Trainer Volker Zimmermann. „Wenn es uns gelingt, gegen Neuenheim unsere zuletzt gezeigten Tugenden abzurufen und die kleinen Schwächen wie zuletzt gegen Kirchheim abzustellen, dann sind wir sicherlich nicht chancenlos“, sagt der FVB-Coach.

Seit acht Partien ohne Dreier

Ketsch, das so furios in die neue Saison gestartet ist, wartet seit acht Spieltagen auf einen Sieg. Der letzte Dreier hat die Spvgg im September bei Neuling Kirchheim eingefahren. Die Ketscher haben in Bammental eine gute erste Halbzeit gezeigt und hätten bei besserer Chancenverwertung klar führen müssen. Das rächte sich nach dem Seitenwechsel, denn da kam Bammental besser auf und gewann. „Die 1:4-Niederlge spielt nicht den wahren Spielverlauf wider“, meint Frank Eissler im Rückblick. Jetzt steht seiner Mannschaft erneut ein unangenehmer Gegner bevor. „Kürnbach hat zuletzt gute Ergebnisse erzielt. Es ist eine Mannschaft, die kompakt auftritt und als heimstark gilt. Für uns geht es ganz klar um drei Punkte gegen den Abstieg.“ Bis auf Maximilian Reuter, Marco Marchi und Dane Rosenberger sind alle an Bord.

Für Spieler und Trainer der SG Eppelheim besteht gegen Türkspor die Chance, sich mit einem Sieg einigermaßen versöhnlich vom Heimpublikum zu verabschieden. Nach der schwachen Vorrunde herrscht im Lager der SG an Weihnachten reichlich Redebedarf, wie es weitergehen soll. „Gegen Mühlhausen haben wir eine sehr starke zweite Halbzeit abgeliefert. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, denn sie hat alles gegeben, doch das Glück war nicht auf unserer Seite“, resümiert Trainer Daniel Mingrone. Mit den Mannheimerm steht keine Laufkundschaft ins Haus. „Wir sind es unserem Publikum schuldig, im letzten Spiel des Jahres noch einmal alles in die Waagschale zu legen.“

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.11.2018