Brühler feiern ein schönes Torfestival

Anzeige

Der FV Brühl II behauptete sich in der Fußball-Kreisklasse A mit einem Torfestival gegen den SC Pfingstberg im Aufstiegsrennen.

FV Brühl II – Pfingstb.-H. 8:4 (2:2)

FV Brühl II – SC Pfingstberg 8:4 Tore: 0:1, 0:2 Simon (14., ... FV Brühl II – SC Pfingstberg 8:4 Tore: 0:1, 0:2 Simon (14., 25.), 1:2 Greulich (28.), 2:2 Tessitore (38.), 3:2 Cermak (55.), 4:2 Tessitore (60.), 4:3 Simon (67.), 5:3 Greulich (75.), 5:4 Weyland (78., Strafstoß), 6:4 Greulich (83.), 7:4 Dörr (85.), 8:4 Greulich (89.). Beste Spieler: Greulich, Cermak, Dörr - Simon, Weyland, Lenhard. TSG E. Plankstadt II – FC Hochstätt 1:4 Tore: 0:1 Ünlü (8.), 0:2 Alimci (45.), 0:3 Toprakoglu (66.), 0:4 Gharbi (73.), 1:4 Trawally (83.). Beste Spieler: Trawally – Toprakoglu, Gharbi. Bes. Vorkomnisse: Trawally verschießt Elfmeter (90., TSG Plankstadt). SV Altlußheim – SV Rohrhof 0:4 Tore: 0:1 Weber (21.), 0:2, 0:3 Parisi (67.), 0:4 Richter (85.). Beste Spieler: Singer, C. Anti – Parisi, Weber. VfR Mannheim II – SG Oftersheim Spiel wurde wegen Schiedsrichterbeleidigung vorzeitig beendet (75.).

Der FV Brühl bestimmte gleich nach Anpfiff das Geschehen, geriet aber dennoch in Rückstand. Dennis Simon brachte seine Mannschaft mo 0:2 in Front. Nach einem langen Ball von Christian Distelrath in den gegnerischen Strafraum gelang Patrick Greulich der 1:2-Anschlusstreffer und Mario Tessitore der 2:2-Ausgleich. Alexander Cermak brachte die Gastgeber nach Wiederanpfiff mit 3:2 erstmals in Führung, Tessitore erhöhte auf 4:2. Simon gelang wieder der Anschluss, bevor Greulich zum 5:3. Max Weyland verkürzte per Foulelfmeter noch einmal auf 5:4 (78.), dann machten Greulich und Dominique Dörr den Sack zu. vm

Altlußheim – SV Rohrhof 0:4 (0:1)

Das Schlusslicht der Kreisklasse SV Altlußheim kann beim Duell gegen den Spitzenreiter für keine Überraschung sorgen. Dabei war Altlußheim trotz Halbzeitrückstands lange Zeit auf Augenhöhe. Doch der SV Rohrhof ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und verteidigte mit drei Toren in der zweiten Halbzeit souverän die Tabellenführung.