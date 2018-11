Brühler Zittersieg

Zum Abschluss der Vorrunde holte sich der TV Brühl die erwarteten beiden Punkte in Birkenau. Der hauchdünne 23:22-Erfolg war das Ergebnis eines befürchteten Nervenspektakels, dem die Gäste am Ende mehr gewachsen waren als der immer noch punktlose Tabellenletzte der Handball-Badenliga Frauen.

Auch in Birkenau hatte sich wieder gezeigt, dass sich die Brühlerinnen gegen vermeintlich spielerisch unterlegene Gegner schwertun. Dabei fehlte es weder an Einstellung und Kampfgeist, sondern eher am Ausspielen der handballerischen Überlegenheit. Nach zögerlichem Beginn auf beiden Seiten kamen die Birkenauerinnen besser ins Spiel (4:2). Nach vier Toren in Folge gingen die Gäste erst- und auch einmalig mit zwei Toren in Front (6:4) und vieles deutete darauf hin, dass die Partie ihren scheinbar vorherbestimmten Verlauf nehmen sollte. Doch weit gefehlt. Birkenau glich nach mehreren Brühler Fehlversuchen erneut aus (6:6) und von nun an war es ein munteres Hin und Her auf beiden Seiten.

Röllinghoff schmerzlich vermisst

Wie wertvoll beim TVB beispielsweise Maren Röllinghoff längst geworden ist, zeigte sich durch ihr verletzungsbedingtes Fehlen in der Sturmmitte. Es fehlten nicht nur ihre Treffer, sondern auch durch schnelles Kombinationsspiel herausgespielte Tormöglichkeiten. Das Spiel lebte von seiner Spannung, denn bis zum Pausenpfiff änderte sich am unentschiedenen Spielstand nichts, nach 30 Minuten hieß es 11:11.

Auch in der zweiten Hälfte blieb die spielerische Explosion bei den Gästen aus. Birkenau hatte das längst verinnerlicht Die letzten 20 Minuten bestanden aus wechselnden Führungen mit jeweils einem Treffer und dem darauffolgendem Ausgleich. Paula Lederer blieb es vorbehalten, den letzten Treffer zum hauchdünnen 23:22 Erfolg zu erzielen.

TV Brühl: Zimmermann; Li. Bühn (2), Gross (5), Siebenlist (4/1), Henn, Renkert (3), Tomann, Handrick, P. Lederer (6/4), L. Patzschke (3), S. Schneider, Le. Bühn. ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018