Zum Saisonausklang zeigten sich die Brühler Handballerinnen spielerisch noch einmal von ihrer besten Seite. Auf dem Papier stand nach 60 äußerst unterhaltsamen Minuten ein deutlicher 33:17 (16:8)-Erfolg gegen den TSV Birkenau II.

Vor der Partie war Trainer Franz-Josef Höly erneut gezwungen, seine Formationen neu zu ordnen, da Maren Röllinghoff und Anja Gross nicht einsatzfähig waren. In seinen Überlegungen spielte dies allerdings keine allzu große Rolle, da er zum Saisonausklang allen Spielerinnen sowieso Einsatzzeiten geben wollte. Diese Maßnahme wurde dann auch von allen Akteurinnen erfolgreich umgesetzt.

Bis sich die Brühler Mannschaft in Abwehr und Angriff auf die neuerlichen Gegebenheiten eingestellt hatte, vergingen die ersten zehn Minuten ohne eigene Treffer und mit viel Nervosität. Die Gäste nutzten dies zur 3:0-Führung. Franz-Josef Höly bat seine Mädels zur Auszeit, die ihre Wirkung nicht verfehlte. Kerstin Siebenlist brach den Bann mit dem ersten Treffer und die Brühler 5:1 Deckung fand mit der nötigen Aggressivität und enormem Einsatz den Zugriff auf die Birkenauer Spitzen. Die fanden ab sofort kaum noch Lücken in der Brühler Deckung. Auf der anderen Seite nahm die TV-Offensive immer mehr Fahrt auf und kam zu herrlichen Toren. So war es nicht verwunderlich, daß die Gastgeberinnen nach sieben Treffern in Folge aus dem 5:6 eine 12:6-Führung herausspielten. Damit waren die Gäste praktisch schon geschlagen, zumal Brühl bis zur Pause nachlegte.