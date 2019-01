Brühlerinnen sind bestens vorbereitet

Nach zwei Monaten Pause geht es für die Brühler Handballerinnen in der Badenliga mit der Partie am Sonntag um 15 Uhr beim TV Schriesheim weiter. Zum Auftakt der Rückrunde wird sich nicht nur zeigen, wer die Festtagsbraten am besten weggesteckt hat, sondern wer in der Vorbereitung besonders fleißig war.

Die Spielerinnen des TV Brühl wähnen sich gut vorbereitet. Denn Trainer Franz-Josef Höly bat zum Trainingslager in eigener Halle mit extremer Kickbox-Einheit. Daneben holte sich eine mit der Reserve gemischte Mannschaft den Turniersieg in Sandhofen am ersten Wochenende des neuen Jahres. Und vom Papier her ist die Partie schnell eingeordnet: Schriesheim steht mit einem Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz, während sich der TV Brühl trotz vier Punkten Abzugs (fehlendes Schiedsrichtersoll) auf Rang sieben befindet. Wenn die noch fehlende Konstanz nicht zu Tage tritt, dürfte einem weiteren Erfolg nur wenig entgegenstehen. ako

