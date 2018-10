Bruni und Bertolini machen aus dem 1:3 noch ein 3:3

Seit einigen Jahren gehören die Duelle gegen Türkspor Mannheim zum festen Bestandteil des Saisonverlaufes. Und meistens zog die 06 Ketsch beim FC Türkspor den Kürzeren. So lief es auch lange im Spielverlauf der gestrigen Partie in der Fußball-Landesliga, denn kurz vor Ende führte der Gastgeber noch mit 3:1. Mit einem famosen Schlussspurt sicherte sich Ketsch durch ein 3:3 jedoch noch einen verdienten Punkt.

Zu Spielbeginn übernahm der Gast das Kommando und folgerichtig gelang nach 20 Minuten den Ketschern die 1:0-Führung. Marco Marchi traf für seine Farben, nachdem zuvor schon einige Schussversuchen der Heimelf ihr Ziel nicht gefunden hatten. Die Gäste kamen auch danach gut in der Partie und die Heimelf wurde meist weit vom eigenen Tor weggehalten. In der 25. Minute war sich die Hintermannschaft nicht ganz einig, und nach einer Kopfballverlängerung machte sich der FC-Akteur Oguzhan Yildirim allein auf den Weg auf Keeper Jonas Wies zu. Er ließ sich diese Chance nicht entgehen und es hieß 1:1.

Die zweite Halbzeit begann denkbar schlecht für die Spvgg, denn bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff die glückliche Führung für die Heimelf, als Christian Zeilfelder aus kurzer Distanz auf seinen Torspieler zurücklegte und dessen Befreiungsschlag den Türkspor-Akteur Anas Itani traf, von wo aus der Ball zum 2:1 im Ketscher Tor landete. Und es kam noch schlimmer für die Gäste, als nur weitere zwei Minuten später Mert Karakaya die Führung für die Heimmannschaft auf 3:1 erhöhte.

Ketsch war sichtlich geschockt von dem schnellen Rückstand, brauchte ein paar Minuten, um sich davon zu erholen. Hätte Türkspor in der 70. Minute die gute Chance zum nächsten Treffer genutzt, wäre die Partie sicher entschieden gewesen. Die Schlussviertelstunde gehörte dann allerdings dem Gast aus Ketsch, der sich deutlich sichtbar nicht mit der drohenden Niederlage abgeben wollte.

Traf Leonce Eklou in der 78. Minute noch nur den Pfosten des Türkspor-Gehäuses, wurde es danach aber genauer. So spielte sich in der 84. Minute Linksverteidiger Steven Bruni mit zwei Doppelpässen nach vorne durch und erzielte mit seinem ersten Saisontreffer den 2:3-Anschlusstreffer. Nun witterten die 06er erst recht die Chance, doch noch etwas zu holen. Und als sich in der 88. Minute Christian Zeilfelder mit in die Spitze einschaltete, gelang dem zuvor eingewechselten Markus Bertolini doch noch der durchaus verdiente 3:3-Ausgleichstreffer. jf

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018