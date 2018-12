Bruno Hübner lost den Sparkassen-Cup aus

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen startet als Titelverteidiger in den Sparkassen-Cup, der am Freitag und Samstag, 4. und 5. Januar, in der Neurotthalle Ketsch stattfindet, und hat diesmal wieder ähnliche Ambitionen. „Wir wollen Spaß haben. Das ist aber unweigerlich auch damit verbunden, dass wir gewinnen wollen“, erklärt Trainer Uwe Koschinat.

Als Kopf der Gruppe B bekommt es Fußball-Regionalligist SV Waldhof Mannheim mit der TSG Pfeddersheim, dem VfB St. Leon und dem Gewinner des Qualifikationsturnier in Eppelheim zu tun. Das ergab die gestrige Auslosung im Seehotel Ketsch durch Bruno Hübner, Sportdirektor des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Nachdem die Mannheimer im vergangenen Jahr gleich zwei ärgerliche Niederlagen gegen den Stadtrivalen VfR einstecken mussten, sinnt der SVW auf eine Revanche. „In der Halle kann alles passieren, aber wir werden eine gute Mannschaft aufbieten, um erfolgreich zu sein“, bestätigte Sportdirektor Jochen Kientz.

Noch stehen aber nicht alle Teilnehmer für das Turnier in Ketsch fest. Beim 1603-Cup in Bammental und beim Eppelheimer Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturnier wird das Feld zwischen den Jahren komplettiert. Das Bild zeigt die Verantwortlichen der teilnehmenden Vereine sowie die Organisatoren des Sparkassen-Cups und Ketschs Bürgermeister Jürgen Kappenstein (hinten 3. v. l.). mjw/Bild: wendl

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.12.2018