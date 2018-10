Brustamputation kein Tabu mehr

„Jede achte bis neunte Frau muss sich mit einer Brusterkrankung auseinandersetzen und behandelt werden“ – mit dieser Statistik führte Dr. Annette Maleika in den „Tag der Brustgesundheit“ ein. Dieser fand in der Cafeteria der GRN-Klinik statt. Das Angebot des Teams um die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe war von Informationsständen bis hin zu einer Modenschau breitgefächert, stieß aber auf nur wenig Resonanz.

Dr. Ulrike Schmitt referierte über die im Herbst neu eingeführte Komplementärmedizin für brustoperierte Frauen. Diese beinhaltet alles, was Patienten selbst für ihre Genesung tun können. Obwohl es eine Vielzahl von Angeboten für betroffene Frauen gibt, werde der Wunsch nach Eigeninitiative immer stärker – egal, ob alte Hausmittelchen, Hilfe aus der Natur oder Bewegungstechniken.

„In 80 Prozent der Fälle gelingt es uns, die kosmetischen Aspekte bei der Operation so gut zu berücksichtigen, dass die Frauen nicht mehr viel machen müssen“, erläuterte Maleika. Indem verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten und sich in regelmäßigen Konferenzen austauschen, könne die bestmögliche Behandlung garantiert werden. Dort siedelt sich nun auch die Komplementärmedizin an. In persönlichen Gesprächen wird versucht, aus dem großen Angebot das Richtige für den Patienten zu finden. Dafür wurde eine neue Sprechstunde eingeführt.

Psychische Probleme

Viele Frauen, die an der Brust operiert wurden, haben nicht nur mit körperlichen Beschwerden, sondern auch mit psychischen Problemen zu kämpfen. Irene Rössing war mit dem Stand eines Sanitätshauses auf dem „Tag der Brustgesundheit“ vertreten und beriet ausgiebig. „Es ist mein persönliches Anliegen, dass die Frauen mit BHs und Prothesen gut versorgt sind. Sie sollen nicht das Gefühl haben, sich verstecken zu müssen“, sagte sie unserer Zeitung.

So, wie es verschiedene Schweregrade einer Brustoperation gibt, sind auf dem Markt auch etliche Variationen verfügbar, das erkrankte Gewebe zu ersetzen. Einlagen und Prothesen gibt es für jede Art des Ausbaus und alle Lebenslagen.

Annette Lehmann zeigte verschiedene Möglichkeiten. Mit einer Kontaktprothese werden beispielsweise Einlagen ersetzt. „Diese können die Patienten mittels einer Haftkraft direkt auf der Haut platzieren und auch ohne Rückstände leicht wieder entfernen“, beschrieb Lehmann das Produkt. Zum Schwimmen und Baden gibt wieder andere Modelle. Diese Brusteinlagen sind ergonomisch geformt. So kann nichts nach unten fallen, das Wasser hat aber die Möglichkeit abzulaufen. Für Sport und die Nacht wurden ebenfalls Produkte konzipiert. Diese extra leichten Einlagen sind sehr weich. Zudem ist ihre Ummantelung waschbar. Für diejenigen Frauen, die keine Prothese mit Brustwarzen wollen, gibt es diese auch extra zum Aufkleben. In verschiedenen Hauttönen können die Mamillen individuell angebracht werden.

Elegante Bewegungen

Trotz der wenigen Besucher, was in den Augen der Beteiligten an dem schönen Wetter lag, stand am Ende der Veranstaltung eine Modenschau an. Model Brigitte Kästner zeigte BHs und Bademoden für jeden Geschmack. „Ich bin selbst betroffen und möchte den Frauen meine Lebensfreude weitergeben. Mit den richtigen Accessoires sieht niemand, dass man brustoperiert ist“, sagte sie unserer Zeitung.

Die Intention des Models kam mit jedem Schritt und allen grazilen Bewegungen an. Im Repertoire waren sowohl elegante als auch schrille Stile. Von einem Sportbustier bis hin zu einem Büstenhalter, der unter das kleine Schwarze passt, war alles dabei. Auch bei den Badeanzügen waren Outfits in bunten Farben genauso im Koffer wie Tankinis oder ein edles Modell.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018