Durch die Niederlage des FC Badenia Hirschacker gegen den VfL Hockenheim am vergangenen Wochenende (2:6) hat das Rennen um Platz zwei in der Fußball-Kreisklasse B1 eine neue Dynamik erhalten. Plötzlich ist auch der SC 08 Reilingen II als Tabellensechster wieder im erweiterten Verfolgerfeld.

Doch Sören Gärtner, der den im Urlaub weilenden Trainer Nico Glas vertrat, verschwendet daran keinen Gedanken: „Unser Ziel ist es, die Runde so gut wie möglich zu beenden. Wenn am Ende der zweite, dritte oder vierte Platz herausspringt, dann nehmen wir das so mit. Vorrangig geht es darum, alle drei Mannschaften am Laufen zu halten.“

Und gerade hier schlug zuletzt eine Verletztenmisere durch, so dass Spieler quer durch alle Teams geschoben wurden. Der SC 08 Reilingen II bekam dies mit einer Durststrecke von sechs Partien mit nur einem Sieg zu spüren.