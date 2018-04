Anzeige

Die SpVgg Greuther Fürth ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Zweiten Liga – die Tendenz ist überaus positiv. Denn das Team von Trainer Damir Buric hat in den zurückliegenden sieben Partien fünf Siege gefeiert, in Düsseldorf einen Punkt ergattert und nur in Aue, das wiederum seit sieben Partien unbezwungen ist, mit 1:2 verloren.

Zwar wurde der jüngste 2:1-Heimerfolg über Union Berlin mitunter als glücklich bezeichnet, dennoch bekam das Kleeblatt wieder eine Drei-Punkte-Performance hin – zum neunten Mal im heimischen Sportpark Ronhof Thomas Sommer (zweitbestes Heimteam der Liga).

Bislang nur ein Auswärtssieg

Was für einen Ligaverbleib der auf Tabellenplatz 14 eingeschriebenen Mittelfranken spricht, ist die Tatsache, dass vor der Union-Partie lediglich noch der langzeitverletzte Mathis Boly (Wadenbeinbruch) die Ausfallliste zierte. Ansonsten konnte der 53-jährige Buric auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Sercan Ssararer, Nik Omladic, Uffe Bech und Kaylen Hinds melden sich einsatzbereit. Die Fürther scheinen personell für den Endspurt gewappnet.