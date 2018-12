Cartharius: Wie schlecht sollen wir denn noch spielen?

Tischtennis

Vorrunde soll gekrönt werden

Großkampftag in der „grünen Hölle“: Den Zuschauern in der Turnhalle am Ketscher Rathaus wird heute Abend ab 18 Uhr einiges geboten. Zum Abschluss der Vorrunde in der Tischtennis-Oberliga empfangen die Ketscher Frauen den TTC ...