Chancen nicht genutzt

Beim ASC Neuenheim unterlag Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim unglücklich mit 1:2 (0:1).

In der ersten Hälfte hatten die Gastgeber zwar ein optisches Übergewicht, stellten aber die Eppelheimer Abwehr selten vor allzu große Probleme. Eppelheim verlegte sich aufs Kontern und hätten bereits in der fünften Minute in Führung gehen müssen, aber Patrick Greulich traf die Hereingabe von Luca Bauer nicht richtig, so dass der Neuenheimer Torwart noch eingreifen konnte. Auch in der Folgezeit lagen die besseren Chancen auf Eppelheims Seite, aber der Neuenheimer Torwart ließ sich nicht überwinden. In der 33. Minute war aber auch er machtlos, als Tristan Grün einen Eckball aus kürzester Distanz über die Linie drückte.

Greulich scheitert erneut

Nach der Pause machten die Gastgeber Druck, die klareren Chancen hatte aber weiterhin Eppelheim. In der 50. Minute lief Patrick Greulich frei aufs Tor zu, scheiterte aber erneut am Neuenheimer Torwart. Nach und nach setzte sich Neuenheim besser in Szene und die Chancen häuften sich. In der 75. Minute gelang Neuenheim nach einem Konter der 1:1-Ausgleich durch Kerber. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld war es Markus Meyer, der das Spiel zugunsten der Gastgeber drehte (84.).

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier – Sommer, Zeilfelder, Weiss (46. Neusser), Lehr (77. Maxwell-Lukowski), Grün, Bauer, Huber (46. Filyos), Greulich, Marin (88. Marinkas). ms

