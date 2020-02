Chancen weiter verbessern

Die Form ist gut beim Tischtennis-Badenligisten TTC Ketsch. Zwei Siege und das ehrenvolle 7:9 bei Spitzenreiter DJK Offenburg stehen in der Rückrunde zu Buche, so dass die Chancen auf den Ligaverbleib deutlich gestiegen sind. Mit Punkten beim Doppelspieltag am Wochenende können die Ketscher ihre Ausgangsposition weiter verbessern. Der Abstand zum ersten direkten Abstiegsplatz beträgt jetzt schon fünf Minuspunkte, zum rettenden Ufer ist es für den Tabellenachten nur noch ein Punkt.

Am Samstagabend um 18.30 Uhr hat der TTC den Tabellenzweiten TTC Odenheim in der Turnhalle am Rathaus zu Gast. „Die sind im vorderen Paarkreuz schlechter als Offenburg, so dass wir, falls Alexander Krieger spielt, zumindest ein knappes Resultat herausholen können“, meinte Robin Maier. Im mittleren Paarkreuz ist bei Odenheim der frühere Zweitliga-Akteur Christian Back eine Bank. Sein Abwehrspiel dürfte für spektakuläre Ballwechsel sorgen. Am Sonntag um 14 Uhr spielen die Ketscher in Südbaden beim TTC Mühlhausen. „Das wird schwer, die sind stärker als erwartet“, schätzt Maier den Tabellenvierten als hohe Hürde ein. Milan Papcun ist eine sehr gute Nummer eins, im unteren Paarkreuz ist Niklas Winkler noch ungeschlagen.

Brühl gegen Primus Außenseiter

In der Frauen-Verbandsliga ist der TV Brühl im Heimspiel gegen Tabellenführer TTC Weinheim III klarer Außenseiter (Sonntag, 14 Uhr, TV-Halle). Die Weinheimerinnen haben mit Spielerinnen wie Julia Weimer, Constanze Klumpp und Anke Haas erst zwei Punkte abgegeben und streben dem Titelgewinn entgegen. Da Susanne Amos ausfallen wird, stehen die Chancen für Brühl ganz schlecht. Der TV muss aufpassen, dass er nach der jüngsten Misserfolgsserie nicht noch in den Abstiegskampf hineingezogen wird.

In der Verbandsklasse Nord der Frauen tritt der TTC Ketsch II am Samstag um 16.30 Uhr bei der SG Dielheim/Mühlhausen an. Gegen den Tabellendritten gab es in der Vorrunde ein heiß umkämpftes Unentschieden. Auch dieses Mal ist ein spannender Kampf zu erwarten, bei dem viel von der Tagesform und Nervenstärke abhängen wird. mra

