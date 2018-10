Chaos bei der SG Hemsbach – Zwangsabmeldung droht

Lapidar hieß es vor Wochenfrist in der Ergebnismeldung der Fußball-Landesliga bei der Partie SG Hemsbach gegen SG Eppelheim nur „ausgefallen“. Und auch vorgestern tauchte bei der Paarung VfB St. Leon gegen SG Hemsbach diese Kennzeichnung auf.

Inzwischen wurde seitens des Verbandes präzisiert, dass die SGH beide Male nicht in der Lage war, eine spielfähige Mannschaft aufs Feld zu schicken, also schuldhaft „nicht angetreten“ ist. Zwei Ausfälle sind also schon auf dem Konto, beim dritten im Laufe dieser Saison wird das Team zwangsabgemeldet, sehen die Statuten vor. Überhaupt ist in Hemsbach einiges durcheinander. Schon am vierten Speiltag wurde die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb der A-Klasse abgemeldet.

Hemsbachs Landesliga-Truppe, Kreisliga-Meister der Vorsaison, gilt als Schießbude der Spielklasse und hat bereits einen Trainerwechsel hinter sich. Coach Alain Djuvelek wurde vor der Partie gegen die TSG Eintracht Plankstadt abgelöst, noch wird das Team von einem Interimsduo betreut.

Am Wochenende sind die Bergsträßer erstmal spielfrei. Ob sie dann zur nächsten Pflichtpartie gegen den FV Brühl antreten, ist bislang ungewiss. Direkte Stellungnahmen vom Verein oder einzelnen Funktionären liegen bislang nicht vor. mj

