Charlotte Back sucht stets den perfekten Schlag

Charlotte Back ist 16 Jahre jung, lebt in Oftersheim und gehört zu den vielversprechendsten Golftalenten in Deutschland. So wurde sie 2020 unter anderem Team-Europameisterin mit der U18, gewann die European Young Masters und holte den deutschen Meistertitel der U16.

Charlotte Back hat bereits im Alter von fünf Jahren begonnen, Golf zu spielen. Angefangen hat alles im Golf-Club (GC) St.

...