Christian Job übernimmt

Bis zum Rundenende übernimmt ein alter Bekannter die Drittliga-Handballer der SG Nußloch. „Das hatten wir schnell geregelt“, verrät Christian Job, der zum zweiten Mal als Trainer zur SGN kommt und zum vierten Mal insgesamt. Da das aktuelle Trainergespann Geppert/Müller nicht über die vom Verband geforderte B-Lizenz verfügt, hilft Job seinem ehemaligen Club kurzfristig gerne aus.

Sein Debüt gibt Job, der auch einige jahre bei der HG Oftersheim/Schwetzingen spielte, am Samstag, den 9. März bei der SG Leutershausen. Aktuell befindet sich der alte, neue Trainer in den letzten Zügen seiner A-Lizenz-Ausbildung. In der Olympiahalle kennt er sich ohnehin bestens aus. Als 30-jähriger Spieler kam er das erste Mal zur SGN für vier Jahre. Drei weitere Jahre darauf wechselte er erneut als Spieler, ehe er 2015 als Trainer bei den Blau-Weiß-Blauen anheuerte. sgn

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.02.2019