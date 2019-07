Coco de With holt den Titel

Die Sportstätten in Ettlingen, Ittersbach, Laudenbach und Nußloch waren am Wochenende Austragungsorte weiterer Wettkämpfe um badische Schützen-Landesmeistertitel im Einzel und der Mannschaft.

In der Ordonnanzgewehr-Auflagedisziplin siegte in der Einzelwertung Elke Sommer von der SVG Eppelheim mit 98 Ringen vor Torsten Niedermeyer (SGi Ketsch; ebenfalls 98 Ringe) und Elisabetta Venezia (SVG Eppelheim; 97). In der Mannschaftswertung wurde die SVG Eppelheim (285 Ringe) Zweite vor der SGi Ketsch II (283). Im Einzel der Senioren III belegte Manfred Karl (KKS Hockenheim) Rang drei.

Bei den Jugendmannschaften im Luftgewehr siegte der KKS Plankstadt (1139). Im Einzel wurde der Plankstadter Xander Joa Zweiter, bei den Mädchen siegte seine Vereinskameradin Coco de With (16/Plankstadt; 386 Ringe) vor Xenia Scherer (ebenfalls KKS Plankstadt; 382). gm

