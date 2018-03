Colin McIntosh avanciert zum Matchwinner

Anzeige

In Spiel eins der Best-of-three-Serie in den Halbfinals der Eishockey-Regionalliga haben die Eisbären einen Auswärtserfolg eingefahren. Angeführt von Matchwinner Colin McIntosh, der mit vier Toren auch den Siegtreffer erzielte, steuerten Eric Artman und Manuel Pfenning die weiteren Treffer zum 6:5-Erfolg nach Verlängerung bei.

Eppelheim startete vielversprechend. Doch statt des verdienten Führungstreffers geriet der ECE in der 8. Minute in Unterzahl mit 0:1 in Rückstand. Die Hausherren zogen noch vor der Pause durch ihren Topscorer Rupp mit 2:0 (20.) davon.

Allerdings verkürzte McIntosh mit seinem Tor zum 2:1 (22.). Der ECE ging nun weiterhin offensiv zu Werke und hatte schnell die Chance zum Ausgleich, musste eine Überzahl-Situation jedoch zunächst verstreichen lassen. Doch kaum war Heilbronn komplett, gelang erneut McIntosh der 2:2-Ausgleichstreffer (29.). Heilbronn setzte durch Tor-Garant Filobok das 3:2 (30.) drauf, ehe Artman für die Gäste das 3:3 (34.) besorgte. Das Torfestival ging munter weiter, weil Brendle für Heilbronn auf 4:3 (37.) stellte, und Pfenning beim 4:4 (39.) die Antwort kannte.