Coronavirus bremst alles aus

Das für Sonntag, 15. März, angesetzte Kellerduell zwischen den Bundesliga-Handballerinnen des 1. FSV Mainz 05 und den Kurpfalz-Bären aus Ketsch ist bis auf Weiteres verschoben. Grund für die Verschiebung ist die Ausbreitung des Coronavirus. „Das ist die einzig richtige und vollkommen vernünftige Entscheidung“, sagte Ketschs Trainer Adrian Fuladdjusch. Auch die Heimspiele der HG Oftersheim/Schwetzingen in der dritten. Liga Männer und der Jugend-Bundesliga (JHBL) sind abgesagt.

HG-Spiele auch abgesagt

Am Donnerstagmorgen hatte Melanie Prell, verantwortlich für die Rechtsangelegenheiten des Deutschen Handballbunds, die Vereine noch darüber informiert, dass der Spieltag in den dritten Ligen sowie in den Jugend-Bundesligen wie geplant stattfinden soll. Uwe Stemberg, Spielleiter der Handball-Bundesliga Frauen (HBF), erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme: „Der Spielbetrieb wird vom 12. bis 15. März 2020 ausgesetzt. Es wird in dieser Zeit kein Bundesliga-Handballspiel der 1. und 2. Bundesliga stattfinden.“ Offensichtlich auf Druck der Landesverbände wurde am Donnerstagnachmittag auch der Spieltag in der dritten Liga und der JHBL abgesagt.

Im Laufe der kommenden Woche wird der HBF-Vorstand, der Spielleiter und die Leiter der Geschäftsstelle über alle weiteren Maßnahmen beraten und die Vereine informieren.“ Wann das wohl entscheidende Spiel um den Klassenerhalt nachgeholt wird, steht demnach noch nicht fest. Der Verband wird die Entwicklung im Auge behalten.

Bei den Bären hatte sich in der Trainingswoche Verena Oßwald aufgrund einer Mandelentzündung abgemeldet. Die Mitspielerinnen seien aber allesamt wohlauf, erklärte Fuladdjusch am Donnerstag.

