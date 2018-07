„Da sein, wenn der Schuh drückt!“

Anzeige

Der neue Vorstand des Sportkreises Mannheim hatte in das TV-Clubhause an der Sternallee eingeladen, um mit den Vereinsvertretern aus dem Raum Schwetzingen ins Gespräch zu kommen. Unter dem Motto: „Wo drückt der Schuh“ wurde sehr offen über die Zukunft des Vereinssports diskutiert. Das Fazit war eindeutig, denn die Vereine brauchen in vielen Belangen Unterstützung.

„Wie können wir Fortbildungen für Trainer oder Vereinsvorstände hier vor Ort organisieren?“, sagte Morten Angstmann vom gastgebenden TV Schwetzingen. Wo könne der Sportkreis Sprachrohr sein, wo könne er Lücken zum Badischen Sportbund schließen? Außerdem wurden lokale Netzwerktreffen für Vereinsvertreter vorgeschlagen.

Genau dieses unterstützt auch der Schwetzinger Bürgermeister Matthias Steffan. „Der massive, auch demografische Wandel bei Jugendarbeit und Vereinsmitgliedschaften unter anderem durch Ganztagsschulen macht den Vereinen zu schaffen“, sagte er bei seinem Grußwort. Schule und Verein müsse man besser zusammenbringen. Hier sei in manchen Bereichen „mehr Hauptamt“ erforderlich, betonte er. Vereine in Schwetzingen und Umgebung seien wichtige Akteure. „Dies bedeutet Leben in der Gemeinde“. Vereine seien mehr denn je auf gute Impulse der Verbände angewiesen um den Sport weiterzuentwickeln. Steffan bedankte sich beim neuen Sportkreis-Vorstand für die Art der Veranstaltung. „Dialog ist der richtige Weg, um Entwicklung voranzutreiben“, meinte der Bürgermeister.