Dämpfer für Neulußheim

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisklasse A, Staffel 1, konnte die TSG Rheinau ihre Tabellenführung ausbauen. Die Verfolger Hochstätt und Neulußheim mussten jeweils einen Dämpfer hinnehmen.

Oftersheim – FV Brühl II 3:2 (2:1)

Die SGO fuhr einen verdienten Sieg ein. Der starke Brühler Torwart verhinderte einen höheren Endstand. Oftersheim erarbeitete sich, auch in Unterzahl, viele Chancen und blieb während des gesamten Spiels am Drücker.

TSV Neckarau – KSC Schwetzingen 1:2 (1:2)

Es war ein Spiel ohne spielerische Elemente, die Zuschauer sahen über 90 Minuten ein kampfbetontes Spiel. Auf beiden Seiten gab es wenig Torchancen, erst ein scharf geschossener Freistoß auf den kurzen Pfosten brachte die TSV-Abwehr in Schwierigkeiten, der Ball konnte nicht geklärt werden und Oguz Ünver war hellwach und erzielte das 0:1. Das Spiel ändert sich nicht, auf beiden Seiten gab es überwiegend lange Bälle. Ein sauber gespielter Konter des KSC brachte die Gäste mit 2:0 in Führung. Der TSV konnte vor der Halbzeit auf 1:2 verkürzen. In der zweiten Hälfte war von beiden Mannschaften nicht mehr viel zu sehen und alles wurde von der schweren Verletzung von Önder Für überschattet.

Neulußh. – Ed.-Neckarh. 0:2 (0:0)

Der SC Olympia Neulußheim verlor gegen die etwas bessere DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen mit 0:2. Der Endstand fiel kurz vor Schluss, als Neulußheim alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen.

Hirschacker – Altlußheim 2:3 (1:3)

Durch eine schlechte erste Halbzeit und einen verschossenen Elfmeter verspielte der FC Badenia Hirschacker die möglichen Punkte gegen den SV Altlußheim. Ein guter Torwart sicherte die drei Punkte.

SC Pfingstberg – SV Rohrhof 1:6 (0:4)

Rohrhof stand in Pfingstberg unter Zugzwang nach dem holprigen Start zum Saisonbeginn. Die Katsch-Elf zeigte Moral und stellte früh die Weichen auf Erfolg. Das freudige Toreschießen begann nach knapp zehn Minuten durch Gerling. Kurz darauf setzten Bopp und der Doppelpack von Daniele Parisi bereits zur Halbzeit die Zeichen auf Kantersieg. Nach der Pause nahm Rohrhof etwas das Tempo raus, traf aber munter weiter mit dem 5:0 durch den Kapitän Bopp. Die Ergebniskorrektur für Pfingstberg fiel per Elfmeter zum 1:5. Aber der zweite Angreifer Obeldobel stellte direkt wieder den alten Abstand zum 6:1 her was auch zugleich der Endstand in der Partie war.

TSG Rheinau – Spvgg 06 Ketsch II 4:1 (1:0)

Es war in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Hausherren durch Kevin Achtstetter in Führung gingen (21.). Ketsch II versäumte trotz guter Möglichkeiten den Ausgleich oder sogar den Führungstreffer zu erzielen. Im weiteren Verlauf hielt der gut aufgelegte Keeper Max Giesel die Gäste mit guten Paraden im Spiel. In der zweiten Halbzeit verlor Ketsch II den Faden und Rheinau zog mit 4:0 davon. Der Ehrentreffer für die Gäste gelang dann noch dem A-Jugendlichen Felix Rey (90.). wy/zg

