Weinheim/Eppelheim.Es war der erwartete Zweikampf und ein hoch dramatischer obendrein. Daniel Aubelj (kleines Bild) gegen Marlo Bühler, dieses Eppelheimer Duell hatten wohl nahezu alle Zuschauer und Experten auf dem Zettel, wenn es darum ging, den deutschen Meister vorauszusagen. Die „Rivalen der Kegelbahn“ waren die Topfavoriten.

Nach dem Vorlauf deutete alles auf eine Titelverteidigung von Marlo Bühler hin. Mit einer Weltklasseleistung hatte Bühler den bisherigen Bahnrekord von 1039 Kegeln pulverisiert und mit 1085 Kegeln (416 geräumt) neue Maßstäbe gesetzt. 62 Kegel vor Aubelj, das war fast schon eine kleine Vorentscheidung. Doch Bühler blieb gelassen. „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben“, meinte er, wohl wissend, dass sich sein Freund nicht frühzeitig geschlagen geben würde. Der holte sich telefonische Aufmunterung von seinem sonstigen Betreuer Theo Holzmann, der im Urlaub weilte. „Nie aufgeben“, gab ihm die Eppelheimer Kegellegende auf den Weg, weiteren Auftrieb gab Aubelj ein Spruch von Vladimir Klitschko auf Instagram: „Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.“

Und so ging Aubelj im Finale ans Werk. Er gab Vollgas von Anfang an, kam immer näher an Bühler heran. Der spürte den Atem seines Kontrahenten, zudem den Trainingsrückstand wegen hoher beruflicher Belastungen und einer Reizung im Knie. Nach Ausreden suchte er aber nicht. „Ich bin heute einfach nicht zurechtgekommen“, so Bühler. 30 Kegel Vorsprung waren es noch vor dem letzten Durchgang, doch Aubelj war nicht mehr zu stoppen.