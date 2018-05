Daniel Aubelj und Lars Ebert triumphieren

Daniel Aubelj verteidigte seinen Titel in überragender Manier. © Lenhardt

Bei den badischen Sportkegel-Meisterschaften in Walldorf verteidigte der Eppelheimer Daniel Aubelj seinen Titel aus dem Vorjahr in überragender Manier. Mit 1086 Kegeln im Vorlauf und 1063 (422 im Abräumen) im Endlauf kam er auf 2149 und lag damit 150 Kegel vor seinem Teamkameraden Tobias Lacher. Aubelj blieb an beiden Tagen fehlerlos. Der letztjährige Vizemeister Marlo Bühler trat diesmal

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.05.2018