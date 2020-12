Daniel Hideg wechselt zu Eisenach

Die HG Oftersheim/Schwetzingen hat lange darauf gehofft, dass sich Daniel Hideg nach seiner Wiedergenesung für einen Verbleib beim Handball-Drittligisten entscheiden würde. Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen. Der Rückraumspieler, der zwischenzeitlich bei den Eulen Ludwigshafen Bundesliga-Luft schnupperte, entschied sich für ein Engagement beim personell gebeutelten Zweitligisten ThSV Eisenach und war dort schon am Mittwochabend eine Option gegen den Tabellennachbarn TuS Ferndorf.

„Wir akzeptieren seine Entscheidung. Daniel hat früh signalisiert, dass er noch einmal höherklassig spielen möchte, wenn sich die Situation bietet und deswegen ist das von unserer Seite aus in Ordnung. Es war ein spontanes Angebot und er hat sich dafür entschieden“, sagte der Sportliche Leiter Martin Schmitt.

Corona-Pause wenig förderlich

Hideg hatte sich ab November bei Oftersheim/Schwetzingen nach einer Kreuzbandverletzung wieder in Form gebracht. Die Corona-Zwangspause spielte der HG nicht in die Karten. „Wir wissen nicht, ob und wann es weitergehen wird. Dementsprechend war auch nicht klar, ob wir ihm eine sportliche Basis bieten können und in seinem Alter muss Daniel spielen, um wieder in einen Rhythmus zu kommen“, sagte Schmitt weiter.

Hideg war im Juni bereits zum dritten Mal bei der HG verabschiedet worden. Schmitt hatte damals gesagt: „Das hat uns bislang Glück gebracht.“ Der 24-Jährige fand in seiner handballerischen Laufbahn immer wieder den Weg zurück. Zwischenzeitlich war er auch mit einem Zweitspielrecht ausgestattet und sammelte dadurch bei der HG Einsatzminuten. Nun scheint der Hockenheimer aber wohl endgültig Abschied zu nehmen. „Das ist eine sehr gute Adresse, ein Verein mit unglaublicher Tradition und das ist eine coole Mannschaft, in der Potenzial steckt“, sagt Hideg zur neuen Aufgabe. Eisenach liegt in der 2. Bundesliga im Mittelfeld der Tabelle, war aber lediglich mit einem 15-Mann-Kader in die Saison gestartet. mjw

