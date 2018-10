Daniel Layer überrascht mit Schultersieg

Am achten Kampftag der Ringen Regionalliga zeigte sich der Spitzenreiter RKG Reilingen/Hockenheim erneut in bestechender Form und gewann beim KSV Hofstetten mit 16:9. Die Höhe des Sieges ist hierbei allerdings etwas trügerisch, denn die Gastgeber verkauften sich sehr teuer und zwangen die RKG in einem bis kurz vor Schluss offenen Kampf zu Höchstleistungen. Wieder zeigte sich der Teamgeist und Zusammenhalt als größte Stärke der Reilinger, die auf überraschende Rückschläge sofort Antworten parat hatten und sieben Einzelkämpfe für sich entschieden.

Gegen den unbesiegten Mehmed Mehmed ließ die Ringkampfgemeinschaft in der Klasse bis 57 Kilo Freistil niemanden antreten und überlies somit den Gastgebern die vier Mannschaftpunkte. Als erster Kampf des Abends fungierte somit das Schwergewicht (130 Kilo Greco) mit Marc Bonert, der dieses Mal ungewohnt gegen einen fast 15 Kilo leichteren Gegner antreten musste. In einem intensiven Kampf musste Bonert Schwerstarbeit leisten und mit den nicht geahndeten Handgelenksgriffen seines Gegners leben. Am Ende setzte sich der Reilinger allerdings dank einer sensationellen Last-Minute-Wertung in den letzten zehn Sekunden mit 3:2 durch und schrieb die ersten Punkte für die Gäste an.

Ali Azimzada beweist Klasse

In der Klasse bis 61 Kilo Greco überraschten die Gastgeber mit dem Einsatz von Luca Lauble. Reilingens Greco-Ass Daniel Layer ließ sich allerdings nur kurze Zeit davon beeindrucken: Beim Stand von 3:5 fand der Reilinger eine Blöße in Laubles Verteidigung und schulterte den Hofstetter sensationell. Die Ringkampfgemeinschaft kam dann ins Rollen: Ali Azimzada (98 Kilo Freistil) zeigte wieder seine ganze Klasse gegen den Rumänen Ion Pislaru und bewies bei seinem 6:4-Sieg, dass es nur wenige in seiner Gewichtklasse mit ihm aufnehmen können. Vor der Pause war es wieder Igor Chichioi (66 Kilo Freistil), der der Ringkampfgemeinschaft abermals vier Mannschaftspunkte bescherte. Mit seinem souveränen Überlegenheitssieg holte der Mann aus Chisinau seinen siebten Saisonsieg. Somit gingen die Reilinger mit einer 10:4- Führung in die Halbzeitpause, was für die zweite Hälfte zwar ein gewisses Polster bedeutete, aber noch lange nicht den ersehnten Auswärtssieg garantierte.

Doch die RKG blieb in ihrem Siegeslauf: Evgenij Titovski (86 Kilo Greco) gewann gegen den jungen Patrick Neumaier mit einer vor allem konditionell starken Leistung mit 4:2. Dann gab es den ersten Rückschlag für die Gäste: Robin Laier (71 Kilo Greco) musste beim Stand von 4:4 gegen Dominik Wölfle für einen Moment der Unachtsamkeit büßen und verlor zum ersten Mal im Trikot der RKG auf Schulter.

Doch die Gäste hatten sofort eine Antwort parat: In der Klasse bis 80 Kilo Freistil war es Thilo Dicker, der wieder ein Feuerwerk auf die Matte brachte und seinem Gegner beim 12:2-Sieg keinerlei Chancen ließ. Mit einer 14:8-Führung war der Auswärtssieg für die Ringkampfgemeinschaft zum Greifen nah. Der wieder genesene Robin Keck (75 Kilo Freistil) zeigte, dass sein Ausfall in den letzten beiden Kämpfen sich nicht im Geringsten auf seine Form ausgewirkt hat.

Mit einem starken 4:1 Sieg gegen Markus Neumaier sicherte Keck den achten Reilinger Saisonsieg und schickte Christian „Itze“ Schöfer (75 Kilo Greco) ohne Druck in den letzten Kampf des Abends. Der Routinier aus Gailbach zeigte gegen Fabian Hofer eine couragierte Leistung, musste sich aber letztendlich mit 1:2 geschlagen geben, was zum Endstand von 16:9 für die Ringkampfgemeinschaft führte.

Damit können sich die Reilinger jetzt voll auf den letzten Heimkampf gegen den Tabellenzweiten KSV Schriesheim konzentrieren. Das Derby, das gleichzeitig die Hinrunde abschließen wird, verspricht ein Kampf mit großem Zuschauerandrang, vielen Emotionen und sportlichen Höchstleistungen zu werden. Sollte die RKG auch hier mit einem Sieg von der Matte gehen, würde sie die Hinrunde perfekt abschließen und eine Dominanz ausstrahlen, wie sie die Regionalliga länger nicht gesehen hat.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018