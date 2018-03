Daniel Mingrone will Revanche

Anzeige

Die Fußball-Landesliga steht am Wochenende ganz im Zeichen der Nachholbegegnung und Derby zwischen der SG ASV/DJK Eppelheim und dem FV Brühl. Die Partie am Sonntag um 14.30 Uhr, findet allerdings nicht in Eppelheim, sondern auf dem Kunstrasenplatz des TSV Wieblingen statt. Der Grund ist der Umbau des Eppelheimer Sportplatzes sowie die derzeit schlechten Platzverhältnisse, die auf dem Ausweichquartier des DJK-Geländes in Eppelheim herrschen.

Das Vorspiel hat die SG mit 1:5 verloren und hat dementsprechend in der Neuauflage noch eine Rechnung offen. „Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie die Schmach in Brühl am Sonntag korrigiert“, so die klare Kampfansage von SG-Coach Daniel Mingrone, obwohl hinter dem Einsatz von Timo Staffeldt, Sebastian Fenyö sowie Patrick Marinkas ein Fragezeichen steht.

Sieg ist Pflicht

Der Trainer des FV Brühl, Volker Zimmermann wartete im Vorspiel mit einem taktischen Schachzug auf, und stellte Patrick Greulich auf die für ihn ungewohnte Sturmmitte auf. Die Maßnahme ging voll auf und der FVB-Goalgetter erzielte vier Tore. Ob Zimmermann erneut mit dieser Variante aufwarten wird, ließ der Brühler Trainerfuchs offen. Eppelheim steht mit 27 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und hat mit einem Spiel weniger gegenüber dem Spitzenreiter TSV Wieblingen sieben Punkte weniger aufzuweisen.