Daniele fordert die Arm- und Beinmuskulatur

Sitzend auf dem Stuhl stützen wir uns eng am Körper mit den Händen ab und verlagern das Gewicht ein kleines bisschen vor die Stuhlkante. Achtet auf einen sicheren Stand des Stuhls, damit er nicht kippt.

Bei diesem Work-out zeigt euch Daniele Atzori ganz unterschiedliche Übungen. Hauptsächlich geht es dabei um die Arm- und Beinmuskulatur. Ihr benötigt lediglich einen Stuhl und, wenn ihr wollt, gefüllte Wasserflaschen als Zusatzgewicht. Für die sanftere Variante funktionieren aber auch alle Übungen ohne ein zusätzliches Gewicht. Wenn ihr Danieles Work-out nach Zeit absolvieren möchtet, stellt euren Timer auf 45 Sekunden und macht bis zur nächsten Übung 15 Sekunde Pause.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2): Sitzend auf dem Stuhl stützen wir uns eng am Körper mit den Händen ab und verlagern das Gewicht ein kleines bisschen vor die Stuhlkante. Achtet auf einen sicheren Stand des Stuhls, damit er nicht kippt. Jetzt langsam aus der Streckung der Arme die Ellenbogen beugen und wieder strecken. Die sogenannten Dips sorgen für Power im Trizeps. Kleiner Tipp: Werden die Beine ausgestreckt, sind die Dips schwieriger auszuführen als bei angewinkelten Knien.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Wir gehen in den großen Ausfallschritt. Um die Übung etwas schwerer zu gestalten, nehmt euch hierfür die Wasserflaschen dazu. Wir halten das Gewicht eng am Körper, machen einen großen Schritt mit einem Bein nach hinten, führen das hintere Knie bis knapp über den Boden, kommen danach wieder in den Stand und drücken unsere Wasserflaschen nach oben, bis die Arme gestreckt sind.

Daniele Atzori und Emine Yildiz, Experten der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, zeigen ein anspruchsvolles Arm- und Beintraining.

Danieles Work-out könnt ihr auch super zusammen absolvieren und euch das Gewicht nach einer Wiederholung übergeben. So führt man immer eine Wiederholung mit und eine ohne das Zusatzgewicht durch. kaba

