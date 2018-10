Das Ausnahmeteam kommt

Der TTC Weinheim ist nach dem Bundesligisten TV Busenbach der führende Club im badischen Frauen-Tischtennis. Die erste Mannschaft spielt in der 2. Bundesliga – der Verein schließt mittelfristig auch einen Aufstieg in die Bundesliga nicht auf – die zweite Mannschaft ist mittlerweile in der Oberliga angekommen. Dort spielen auch die Ketscher Frauen, die mit 4:2-Punkten als Aufsteiger glänzend in

...