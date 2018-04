Anzeige

Sechs Partien gab es bislang nach der Winterpause – alle sechs Spiele hat der SV Rohrhof in der Kreisklasse A gewonnen. Eigentlich müsste man jetzt einen Spitzenreiter sehen, der der Konkurrenz weit enteilt ist. Doch weit gefehlt, die Spvgg 06 Ketsch II hält sich hartnäckig nur vier Punkte hinter dem Führenden.

„Wir machen uns da keinen Druck. Selbst wenn wir einmal verlieren, verrutscht noch nichts“, führt SVR-Coach Daniel Katsch mit einer fast schon stoischen Gelassenheit seine Mannschaft. „Ich glaube an das Team und die Mannschaft glaubt an sich. Wir wissen, dass wir in der Liga jeden Gegner schlagen können.“ Das große Plus in dieser Ligadominanz ist die starke Defensive der Rohrhöfer. Nur sechs Gegentreffer gab es seit dem Rückrundenbeginn, womit der Spitzenreiter diese zu einem großen Teil siegbringende Eigenschaft aus der Vorrunde fortgesetzt hat. Und vorne hat der SV Rohrhof mit Daniele Parisi (19 Saisontore) und Thomas Weber (8 Treffer) zwei Sturmgranaten, die immer für ein Tor sorgen können.

Mannschaft bleibt zusammen

Das Bett für die Kreisliga ist somit bereits gerichtet, die Rohrhofer können sich eigentlich nur noch selbst schlagen. Dass dies am Sonntag gegen den SV 98/ 07 Seckenheim der Fall sein könnte, scheint eher unwahrscheinlich. „Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel. Wir sind zu Hause ungeschlagen und haben insgesamt auch erst einmal verloren“, plant Katsch Rückrundenerfolg Nummer 7 fest ein. Für die kommende Saison sind die Weichen schon gestellt.