Das Derby ist eine eindeutige Sache

„Wenn man mit 507 noch 45 Kegel abgibt, ist das natürlich nicht gerade toll“, meinte Nicole Müller-Stapf. Jana Wittmann hatte zunächst Vorteile gegen Jessica Foos, ließ aber auf der zweiten Bahn vor allem im Abräumen stark nach, während Foos mit ihren zweiten 50 Kugeln auf 253 Kegel kam.

Im Mittelpaar hatte Luisa Ebert trotz nicht überzeugender erster Bahn Vorteile gegen Natascha Harlacher, die in die Vollen insgesamt nur 282 Kegel erzielte. Steffi Blach lag nach ihrem ersten Durchgang sieben Zähler gegenüber Nicole Müller-Stapf zurück. Die Eppelheimerin kam jedoch auf ihrer zweiten Bahn nicht mehr ins Rollen und kam lediglich auf 214 Kegel. Blach, schnittbeste Spielerin der Bundesliga, spielte einen weiteren Fünfhunderter. So wuchs der Rückstand auf 136 Kegel an.

Im Schlusspaar versuchten Marion Glück und Sabrina Amtsberg die 3000er Marke anzugreifen, 999 wären dazu nötig gewesen. Beim DSKC ruhten die Hoffnungen auf Sirikit Bühler, die in Plankstadt stets hohe Ergebnisse erzielt. Das war aber diesmal nicht so. Auch sie zeigte große Schwächen im Abräumen und verlor weitere 36 Kegel gegenüber Sabrina Amtsberg. In starker Verfassung war Natalie Hafen, die Glück glänzend Paroli bot und schließlich mit 506:490 besser war.

Heimstärke als Pfund

Plankstadt gewann dieses Spiel eindeutig im Abräumen (1014:899), in die Vollen war der DSKC in Reichweite. Doch das Eppelheimer Team hat nicht die Klasse, um an die 3000 Kegel heranzuspielen, daher war der Sieg der Heimmannschaft ungefährdet. Diese Heimstärke ist der große Vorteil im Titelrennen. Für den DSKC wird es bei vier Punkten Rückstand auf Platz drei nun ganz schwer, noch einen Treppchenplatz zu erreichen.

SG BW/GH Plankstadt: Schränkler 552, Foos 472, Ebert 476, Blach 501, Glück 490, Amtsberg 492.

DSKC Eppelheim: Erles 507, Wittmann 453, Harlacher 444, Müller-Stapf 461, Hafen 506, Bühler 456.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.02.2018