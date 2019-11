Das Duell der Sorgenkinder

Schaut sich der interessierte Handball-Fan der Region die Tabelle (inklusive der Punktabzüge) der Badenliga oberflächlich an, erscheint ihm im ersten Augenblick die Situation für mindestens zwei Teams aus unserem Verbreitungsgebiet, die TSG Eintracht Plankstadt und die HSG St. Leon/Reilingen, aktuell recht bedrohlich, während sich zumindest die HG Oftersheim/Schwetzingen II im oft so genannten sicheren Mittelfeld wähnen sollte. Doch dass diese Betrachtungen – ohnehin für diese Zeit in der Saison reichlich früh angestellt – weit gefehlt sind, erschließt sich bei einer genaueren Analyse.

Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass erneut nur die eine festgeschriebene Mannschaft absteigt, denn in der Oberliga ist weit und breit kein (nord)-badischer Verein in Sicht, der in Abstiegsnöte geraten könnte. Pforzheim/Eutingen strebt erneut der Drittklassigkeit entgegen und Neuling Neuenbürg steht als Vierter glänzend da.

Deshalb verfallen die entsprechenden Verantwortlichen auch nicht in Panik, wollen sich im Falle der HG aber auch noch nicht entspannt zurücklehnen. Denn deren Vorsprung auf den Letzten Leutershausen II beträgt reell nur einen Zähler, nach vorne auf Rang drei im schiefen Klassement sind es aber auch nur vier Punkte Abstand. Nicht umsonst hat Co-Trainer Christoph Lahme unlängst von einer „skurrilen Situation“ in dieser Liga gesprochen.

Deshalb soll Woche für Woche möglichst gepunktet werden, jetzt vor allem gegen die knapp hinter der HG (7:11) rangierenden TSG Wiesloch (6:12). Ein Sieg ist fast schon ein Muss. Die Krankheitsfälle der letzten Woche sollten dann überwunden sein, außerdem hat die A-Jugend vorübergehend in der Bundesliga frei. die Verletzten und Angeschlagenen werden jedoch wohl länger fehlen.

„Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“

Erheblich schwieriger gestaltet sich das Wochenende für die anderen beiden Vertreter, denn sie treffen direkt aufeinander. Beide setzen in ihrer aktuelle Lage natürlich voll auf Sieg. Beim Gast wird darauf gehofft, dass sich die Lücken im Kader wieder füllen. Denn in Pforzheim standen Plankstadts Trainer Niels Eichhorn nur acht Feldspieler zur Verfügung. Aber auch der kommende gastgebende Coach Jonathan Winter von der HSG hatte nur die gleiche Anzahl in Birkenau dabei. Resultat waren relativ deutliche Niederlagen für beide. „Das ist ein Sechs-Punkte Spiel“, rechnet Winter vor. „Wer gewinnt, hat wieder den Anschluss ans Mittelfeld. Es wird ein harter Kampf. Mit einer defensiv stabilen und aggressiven Abwehr haben wir zu Hause auf jeden Fall die Chance zu gewinnen.“

„Bei der HSG gab es für uns immer interessante und spannende Spiele“, erinnert sich Eichhorn und verweist auf die nun besondere Brisanz. „Wir haben quasi die gleichen Voraussetzungen, ein Sieg würde beiden gut zu Gesicht stehen. Und darauf arbeiten wir hin.“

HSV gegen Schlusslicht

In der Verbandsliga will der HSV Hockenheim seine letzten positiven Eindrücke mit in das Duell gegen Schlusslicht HSG Ettlingen/Bruchhausen mitnehmen. Besonders die Abwehrleistung fand Gefallen bei Trainer Admir Kalabic, der aber im Angriff noch erhebliches Steigerungspotential ausgemacht hat und Entsprechendes sehen will. Seine gute Position auf Rang zwei will der TV Eppelheim gegen das Mittelklasse-Team vom TSV Malsch verteidigen. Dies klingt aber einfacher, als es wahrscheinlich werden wird. mj

