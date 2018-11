Das eigene Tor sorgsamer verteidigen

Trainer Uwe Koschinat hat für sich eine einfache Rechnung aufgemacht, wieviele Zähler er an Weihnachten auf dem Konto seines SV Sandhausen sehen möchte: „So viele Punkte wie Spieltage.“ Das wären 18, das bedeutet, dass der Fußball-Zweitligist aus den vier ausstehenden Partien acht Zähler holen müsste – bei drei Heimspielen (gegen Heidenheim, Regensburg und Fürth) und einem Auswärtsspiel in Bielefeld eigentlich eine machbare Aufgabe. Am besten sollte seine Mannschaft am Sonntag, 2. Dezember (13.30 Uhr) gleich mit einem Sieg im baden-württembergischen Derby anfangen.

Koschinat weiß auch, dass der SVS damit seinen Fans ein besonderes Geschenk machen würde. Denn die beiden Lager mögen sich wohl nicht besonders, nicht zuletzt, weil die Sandhäuser eine Fanfreundschaft mit dem Heidenheimer Ost-alb-Erzrivalen VfR Aalen pflegen. „Wir wissen ganz genau, was wir unseren Fans am Sonntag abzuliefern haben, damit sie nach dem Spiel zufrieden nach Hause gehen. Unabhängig von der aktuellen Tabellenkonstellation und unabhängig vom Pokalspiel in Heidenheim, wird es am Sonntag kaum etwas Schöneres für unsere Fans geben, als einen Heimsieg gegen den FCH.“

Allerdings weiß der SVS-Trainer nur zu gut, dass mit Heidenheim ein starker Gegner anreist, das hatten die Hardtwälder bei der 0:3-Niederlage im Pokal schmerzlich erfahren müssen. „Das ist eine Mannschaft, die in diesem Jahr eine gute Rolle in der 2. Liga spielt und auswärts schon einigen Topteams das Leben schwergemacht hat“, sagt Koschinat, der einst zusammen mit FCH-Trainer Frank Schmidt den Trainerschein gemacht.

Abwehr als Fundament

Rückblickend auf das letzte Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (1:2) betonte der Sandhäuser Chefcoach noch einmal, wie eminent wichtig es sei, das eigene Tor deutlich sorgsamer zu verteidigen. „Das habe ich auch gestern der Mannschaft noch einmal klargemacht“, erklärte der 47-Jährige. „Das muss für den Rest der Saison das Fundament sein, auf dem wir aufbauen wollen.“ Man stehe zwar derzeit für eine durchaus attraktive Spielanlage, was gerade die Statistiken der Auswärtsspiele belegen. Aber Fakt sei auch, dass am Ende außer in Paderborn nichts Zählbares dabei heraussprang. „Wir wissen, dass wir immer Tore schießen können. Trotzdem können wir nicht immer diese brutale Effizienz an den Tag legen, wie beispielsweise im Heimspiel gegen Ingolstadt. Und gerade dann muss die Defensivleistung einfach stimmen.“ Dazu gehören für ihn sowohl taktische Lösungsansätze als auch individuelle in der jeweiligen Situation. Aus diesem Grund stand in der aktuellen Trainingswoche auch das Defensivverhalten im Vordergrund.

Dabei gefehlt hat zu Wochenbeginn Stürmer Andrew Wooten, den ein grippaler Infekt außer Gefecht setzte. „Wir hatten eine ähnliche Situation vor dem Duisburg-Spiel“, klärte Koschinat auf. Jetzt sei die Lage allerdings eine andere, da sich der Infekt als deutlich hartnäckiger herausstellte. Ob der US-Amerikaner am Sonntag Bestandteil des Kaders sein wird, ist eher fraglich.

Ansonsten steht dem Trainer bis auf die Langzeitverletzten Tim Knipping (Einriss im Meniskus) und Nejmeddin Daghfous (Reha nach Kreuzbandriss) der komplette Trainingskader zur Verfügung. Einzig Rúrik Gíslason setzte die gestrige Einheit aus, da er eine leichte Blockade im Rückenbereich verspürt hatte. „Ich gehe aber davon aus, dass er morgen wieder in vollem Umfang trainieren und am Sonntag auch spielen kann.“ ali

