Das ewige Nachbarduell

Nur noch ein Schritt ist es bis zum Finalturnier um den DCU-Pokal der Sportkegler am 4./5. Mai in Lampertheim. Im Kampf um das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg spielt der deutsche Meister VKC Eppelheim am Samstag um 13 Uhr sein Viertelfinale im hessischen Bad Soden-Salmünster.

Eigentlich wäre das Heimrecht bei der SG KC 80 Kurpfalz/Neckarschleimer Plankstadt gewesen, doch der Landesligist hat auf sein Heimrecht verzichtet. So ist Nord-Zweitligist Bad Soden-Salmünster Gastgeber. Auf den eigenen, zumeist sehr ergiebigen Bahnen, werden ihm durchaus Außenseiterchancen eingeräumt, einen der beiden ersten Plätze zu belegen, die für den Einzug ins Finalturnier reichen. Doch die Favoriten sind der VKC Eppelheim und Vizemeister RW Sandhausen. Die Eppelheimer werden mit Lars Ebert, Christopher Hafen, Jürgen Cartharius und Daniel Aubelj, der für Sebastian Rupp einspringt, antreten. VKC-Pressewart Leonard Erni rechnet mit einer spannenden Auseinandersetzung. „Das Spiel über 100 Wurf kann sehr unberechenbar sein“, sagte Erni. Ein Ausfall kann schon zu viel sein. Die VKC-Akteure sind alle voll motiviert und wollen zum Finalturnier nach Lampertheim.

Gruppe 2, Samstag, 13 Uhr (in Soden-Salmünster): SKG Bad Soden-Salmünster (2. Liga Nord), SG KC 80 Kurpfalz/Neckarschleimer Plankstadt (Landesliga I), Rot-Weiß Sandhausen (Bundesliga), VKC Eppelheim (Bundesliga). mra

