Das Gesetz der Serie

Manchmal geht es schon merkwürdig zu im Sport: So hat der TV Eppelheim noch nie in Dossenheim gewonnen, seit beide Mannschaften in einer Liga spielen. Andererseits musste die TSG ebenso jedes Mal mit leeren Händen nach Hause fahren, wenn sie im Eppelheimer Sport-Center gastierte. Gleiches auch diesmal: Endstand 21:20 (9:11), natürlich für den Gastgeber. Dabei waren die Dossenheimer sicher als Favorit ins Spiel der Handball-Verbandsliga gegangen. Tabellenzweiter und Aufstiegsaspirant sind sie nicht umsonst, und in der ersten Viertelstunde zeigte das Gästeteam, was für einen dynamischen Handball es zu spielen in der Lage ist.

Beim Spielstand von 4:7 hätte einem angst und bange werden können, wenn man nicht um die Kampfkraft des TVE in eigener Halle gewusst hätte. „Wenn unsere Abwehr richtig steht, für den Gegner nichts mehr geht“, reimte Sebastian Dürr nach dem Spiel übermütig. Und wie recht er hatte. Dane Späth störte erfolgreich die Kreise von TSG-Spielertrainer Nicolai Elfner und Abwehrchef Alexander Huckele hielt den fast 30 Zentimeter größeren und sicherlich 20 Kilo schwereren Ex-Basketballcenter Oliver Komarek am Kreis einigermaßen in Schach. Und im Angriff zog der wiedergenesene Philipp Stotz die Fäden, assistiert vom immer besser ins Spiel findenden Dominik Sommer, der schon gar nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken ist. Kurz vor Halbzeit war der Ausgleich geschafft, doch die Gäste konnten noch einmal vorlegen.

Der kleine Fehlstart nach Wiederbeginn, Eppelheim kassierte trotz doppelter Überzahl einen Treffer, wurde Auftakt zu einem 5:0-Lauf (14:12) und nun folgte ein Schlagabtausch, zweimal konnten die Gäste noch ausgleichen (16:16 und 18:18), sonst behielt der TVE immer die Nase vorne und siegte am Ende knapp, aber aufgrund der überlegenen Kampfkraft verdient.